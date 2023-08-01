Соцмережа Ілона Маска подала до суду на некомерційну організацію з протидії ненависті

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Соцмережа Twitter, нині відома як X, подала до суду на некомерційну організацію, яка бореться з ненавистю і дезінформацією. У позові Центр протидії цифровій ненависті (CCDH) звинувачують у неправдивих заявах і в тому, що він спонукав рекламодавців призупинити інвестиції в соцмережу.

Про це пише Reuters.

У відповідь юристи CCDH звинуватили соцмережу Маска в «залякуванні тих, хто має сміливість виступати проти підбурювання, ненависті та шкідливого контенту в інтернеті». Вони також заявили, що звинувачення не мають жодних підстав.

Позов повʼязаний з новиною, опублікованою у липні. У ній йшлося про результати дослідження CCDH, згідно з якими в соцмережі зросла мова ненависті щодо меншин.

Компанія X та її гендиректор Лінда Яккаріно назвали звіт Центру протидії цифровій ненависті неправдивим і заявили, що він заснований на наборі неправильних, оманливих і застарілих показників, що використовуються поза контекстом. Компанія також заявила, що CCDH отримав доступ до його даних без авторизації, і звинуватив його в порушенні умов користування.