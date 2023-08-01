СБУ оголосила підозру російському комбату, який закатував українського військового на Чернігівщині

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Служба безпеки України оголосила підозру російському командиру батальйону 74 окремої мотострілецької бригади Данилу Кобліку — за даними слідства, він закатував до смерті українського військового, взятого в полон у Чернігівській області.

Про це пише пресслужба СБУ.

Слідчі встановили, що окупант брав участь у захопленні селища Лукашівка. Там його підрозділ взяв у полон одного військового і викрав трьох цивільних. Чоловіків увʼязнили в гаражі, де росіяни облаштували катівню.

Данило Коблік особисто допитував військового Сил оборони, застосовуючи до нього жорстокі тортури, щоб отримати дані про українські війська на Чернігівщині. Коли комбат не почув, що хотів, розстріляв воїна з автоматичної зброї.

Також Коблік катував трьох цивільних (двох чоловіків і одного неповнолітнього). Він імітував їхню страту, стріляючи з автомата над головами.

Російському комбату повідомили підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни). СБУ встановила його місце перебування і коло контактних осіб.