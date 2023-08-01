У Китаї все населення країни хочуть залучити до боротьби зі шпигунством

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У Китаї планують залучити до боротьби зі шпигунством все населення країни.

Про це в соцмережі WeChat повідомило Міністерство державної безпеки Китаю, пише Reuters.

У відомстві зазначили, що для контррозвідки потрібна не лише робота органів національної безпеки, але й широка участь громадян, «щоб посилити антишпигунську лінію».

Міністерство запропонувало відзначати та винагороджувати людей та організації, які повідомляють про шпигунство або роблять «значний внесок у контррозвідувальну роботу». Крім того, там наголосили на необхідності пропагувати «контршпигунство» у школах, культурних установах, медіа та в інтернеті.

У липні в Китаї набув чинності закон про контршпигунство. Він забороняє передачу інформації, «повʼязаної з національною безпекою та інтересами», а також дозволяє владі під час розслідувань таких випадків отримувати доступ до особистих даних, електронного обладнання та інформації про майно.