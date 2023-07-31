Поблизу Стамбулу на узбережжі виявили 28 нерозірваних снарядів. Пляж закрили

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У турецькому туристичному районі Шиле, що в околицях Стамбулу, тимчасово закрили пляж «Софулар», бо на узбережжі виявили майже три десятки нерозірваних артилерійських снарядів.

Про це повідомляє турецький телеканал A Haber.

Пляж закрили, оскільки спершу погода не дозволяла дайверам ретельно перевірити узбережжя, а вже у понеділок вдалося виявити 28 нерозірваних артилерійських снарядів, із них вісім уже дістали на поверхню. Снаряди перебували на глибині 1—1,5 м на відстані 10 м від берега.

Снаряди планують знешкодити в середу, 2 серпня. Як вони там опинилися і звідки їх прибили хвилі, правоохоронці ще встановлюють.