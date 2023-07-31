Телескоп Hubble показав щільне скупчення зірок у високій якості

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ESA/Hubble & NASA, A. Sarajedini, G. Piotto

Космічний телескоп Hubble показав кулясте скупчення зірок під назвою NGC 6652, яке розташоване в нашій галактиці Чумацький Шлях у сузірʼї Стрільця. Воно віддалене від Землі на 30 тисяч світлових років.

Про це пише ESA.

Ядро скупчення просякнуте блідо-блакитним світлом сотень тисяч або навіть мільйонів зірок, а кілька особливо яскравих зір на передньому плані сяють перехресним дифракційним випромінюванням.

ESA/Hubble & NASA, A. Sarajedini, G. Piotto

Кулясті скупчення — це стабільні, міцно гравітаційно повʼязані скупчення, що містять від десятків тисяч до мільйонів зірок. Інтенсивне гравітаційне притягання між ними в скупченнях надає цим обʼєктам правильної сферичної форми.

Такі скупчення є одними з найдавніших відомих обʼєктів у Всесвіті і є реліктами перших епох формування галактик. Вважається, що кожна галактика має їх, наприклад, у Чумацькому Шляху налічується щонайменше 150 кулястих скупчень зірок.