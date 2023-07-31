Молдова та Україна збудують міст через Дністер, який зʼєднає країни

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Flickr / Konstantin T

Парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду з Україною про будівництво моста через Дністер. Він зʼєднає молдовське прикордонне село Косеуць і українське місто Ямпіль. Проєкт підтримали 57 депутатів.

Про це пише NewsMaker.

Україна профінансує технічне проєктування мосту, зокрема його будівництво та побудову інфраструктури на своїй території, а Молдова — на своїй.

Міст довжиною 641 метр матиме дві смуги руху, дві смуги безпеки, дві велосипедні доріжки, дві пішохідні доріжки та естакаду близько 667 метрів з українського боку. Довжина опор у деяких частинах мосту сягатиме 40 метрів, а пропускна спроможність становитиме пʼять тисяч авто на добу. Очікується, що міст запрацює у 2025 році.