Зеленський підписав закон про протидію дронам-порушникам

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє Нацполіції, СБУ та Нацгвардії збивати безпілотники, які порушують повітряний простір України.

Про це йдеться в картці законопроєкту № 8185.

Цей закон забороняє безпілотникам літати над прикордонною смугою (за винятком випадків, дозволених урядом), пунктами пропуску через державний кордон, контрольними пунктами в’їзду-виїзду, об’єктами прикордонної служби, критичною інфраструктурою і важливими державними об’єктами.

Також закон надає нацгвардійцям, співробітникам Служби безпеки та поліцейським право запобігати незаконним польотам, зокрема збивати дрони-порушники.

Згідно з цим документом у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України можна не реєструвати безпілотники, що використовуються для розваг, освіти, науки і спорту, якщо їхня максимальна злітна вага не перевищує 20 кілограмів.