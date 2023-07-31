Дослідники пояснили, які дози підсолоджувача аспартам можуть спричинити рак

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Підрозділ Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що досліджує рак, 14 липня класифікував популярний підсолоджувач аспартам як «можливо канцерогенний». Він міститься в понад 5 тисячах різних продуктів, зокрема, дієтичній колі, краплях від кашлю і зубній пасті. Однак ще одне дослідження показало, що їх не варто уникати.

Про це пише The Economist.

Міжнародне агентство з дослідження раку віднесло підсолоджувач до третього з чотирьох рівнів небезпеки. Перший — і найсерйозніший — мають речі, які вважають однозначно канцерогенними, наприклад тютюн і сонячне світло. Другий — продукти, які імовірно можуть бути небезпечними. Аспартам потрапив до третьої групи — це можливі канцерогени, небезпечність яких остаточно не доведено. У цій класифікації аспартам стоїть поруч із папороттю, деякими маринованими овочами та алое вера.

Незалежний звіт Агентства, яке оцінює фактичний ризик харчових добавок, свідчить, що захворіти від аспартаму малоімовірно. Дослідники виявили, що безпечно споживати 40 мг аспартаму на кожен кілограм ваги тіла. Це означає, що людині з вагою 60 кг потрібно випивати більше за 12 банок дієтичної кока-коли щодня, щоб аспартам дійсно міг підвищити ризик захворювання.

Дослідження ВООЗ показали позитивний зв’язок між дієтичними напоями та ризиком раку печінки, але не змогли виключити випадковість, упередженість або плутанину під час експерименту. Ще три дослідження виявили підвищену частоту пухлин у гризунів, але Міжнародне агентство з дослідження раку поставило під сумнів їхні результати. Крім того, комітет не виявив жодних доказів того, що аспартам може пошкодити ДНК або хромосоми таким чином, щоб спровокувати мутацію клітин і спричинити рак.