Росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Загинув чоловік

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Херсонська ОВА

Близько 08:20 31 липня російські війська вчергове обстріляли місто Херсон.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Російський обстріл вбив 60-річного працівника міського комунального підприємства. Ще двоє його колег — тракторист і робітник — отримали поранення.

Херсонська ОВА

Попередньо, окупанти гатили по місту зі ствольної артилерії. Снаряди пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури та автівки.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Згодом голова ОВА Олександр Прокудін повідомив про ще двох поранених — це комунальники 46 та 43 років. Вони отримали контузії. Чоловіків шпиталізували, їм надають допомогу.