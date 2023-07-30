У центрі Рима знайшли руїни театру імператора Нерона

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Неподалік Ватикану археологи знайшли руїни театру імператора Нерона I століття. Він згадується у текстах давньоримського письменника та філософа Плінія Старшого.

Про це пише The Guardian.

Руїни виявили на території палацу Палаццо делла Ровере під час реставрації. Зараз особняк належить ордену Святого Гробу Господнього Єрусалимського, а частину будівлі здали мережі готелів Four Seasons. Готель планують відкрити до 2025 року.

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Археологи знайшли мармурові колони та штукатурку, прикрашену сусальним золотом, а також глеки, що добре збереглися, і чаші з кольорового скла, що датуються X століттям.

Артефакти планують вилучити та виставити в музеї, а руїни театру — знову закопати.