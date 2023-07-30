Генштаб: За добу Сили оборони знищили 480 росіян і 68 одиниць їхньої бойової техніки

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Каміла Грабчук / «Бабель»

За минулу добу російська армія втратила приблизно 480 військових, 14 танків, 11 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем і систему ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 245 700 росіян.

Минулої доби російська армія невдало наступала на околицях Новоєгорівки, Білогорівки і Невського у Луганській області, а також поблизу Верхньокамʼянського, Торського, Спірного і Роздолівки на Донеччині.

Сили оборони продовжують стримувати російський наступ на околицях Марʼїнки і наступають на півдні — у напрямках Мелітополя і Бердянська.

Протягом доби 29 липня українська авіація девʼять разів вдарила по зосередженню військ, озброєння та військової техніки ворога. Також українські захисники перехопили чотири розвідувальні дрони оперативно-тактичного рівня.

Ракетно-артилерійські війська уразили артилерійську систему по вогневій позиції, склад боєприпасів і станцію радіоелектронної боротьби.