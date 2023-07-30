Сили оборони збили над Україною вісім безпілотників

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Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram / «Бабель»

Уночі росія атакувала Україну чотирма безпілотниками Shahed. Усі їх збила протиповітряна оборона. Також збили чотири розвідувальних БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Усі ударні дрони знищили над Херсонською та Дніпропетровською областями.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що два Shahed летіли у Криворізький район. Їх збили бійці з Повітряного командування «Південь».

Уламки впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, її уже загасили. Пошкоджене складське приміщення.

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram / «Бабель»