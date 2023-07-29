WSJ: Саудівська Аравія планує перемовини щодо України за участі 30 країн, росію не запрошують

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Саудівська Аравія проведе мирні переговори щодо України без участі росії.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, перемовини заплановані на 5—6 серпня в місті Джидда між Заходом, Україною та ключовими країнами, що розвиваються.

Серед учасників — 30 країн: прибудуть посадовці Індонезії, Єгипету, Мексики, Бразилії, Чилі, Замбії та інших країн. Британія, ПАР, Польща та ЄС підтвердили свою участь, пише WSJ.

За словами співрозмовників газети, зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни росії проти України. Зокрема, ця зустріч повинна переконати Китай долучитися до зусиль щодо закінчення війни.

Вважається, що спільні зусилля зможуть призвести до мирного саміту наприкінці цього року, на якому лідери домовляться про загальні засади врегулювання конфлікту. Ці принципи, за словами джерел, мають допомогти провести переговори між росією та Україною на користь Києва.

Газета пише, що в червні на закритій зустрічі в Копенгагені представники України намагалися переконати країни підтримати мирний план президента Володимира Зеленського із 10 пунктів. Він, зокрема, передбачає, що будь-які переговори з рф можуть розпочатися лише після повернення всіх окупованих земель. Більшість країн готові обговорювати загальні принципи, але не можуть підтримати план Зеленського, зазначають журналісти.