В Італії двоє американських військових спаплюжили колону Базиліки Палладіана

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ANSA

В італійському місті Віченца двоє американських військових 29 і 23 років намалювали графіті на колоні Базиліки Палладіана, яка є національною памʼяткою епохи Відродження і внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це пише Ansa.

Військові залишили малюнок на розі між площами Дей Сеньорі й Палладіо. Момент вандалізму засняли камери спостереження. До цього американці намалювали схожий малюнок на інформаційному стенді на площі Маттеотті, біля Олімпійського театру. У тому районі камери чітко зафіксували їхні обличчя.

Поліція звернулася до Департаменту кримінальних розслідувань армії США, після чого у військових на базі Дель Дін провели обшуки. Червону фарбу знайшли у 29-річного армійця. Тепер двом американським громадянам загрожує кримінальна справа за італійським правосуддям і розслідування з боку військового відомства США.