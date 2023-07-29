Російські війська вдарили ракетою по Запоріжжю. Є загиблі

Новини

«Мост»

Російські війська вдарили ракетою по Запоріжжю. Вона влучила у відкриту місцевість, але там були люди.

Секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив про загибель чоловіка та жінки, а також про поранення однієї жінки.

Вибухова хвиля вибила вікна в багатоповерхівках, пошкоджено будівлі освітнього закладу і супермаркету.

На місці розгортають намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби.