SpaceX вивела в космос супутник звʼязку завбільшки з мікроавтобус

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Компанія SpaceX успішно запустила свою надважку ракету Falcon Heavy, яка вивела на навколоземну орбіту супутник звʼязку Jupiter 3, що важить 9,2 тонни.

Про це повідомляють SpaceX і Bloomberg.

Запуск ракети був запланований на 26 липня, але через негоду його довелося двічі переносити. Старт місії відбувся о 06:04 за київським часом з космодрому Кеннеді у Флориді. На борту ракети був тільки надважкий супутник завбільшки з мікроавтобус — це найбільший у світі комерційний супутник звʼязку, який забезпечить інтернетом країни Північної та Південної Америки, створивши канал з максимальною пропускною здатністю 500 Гбіт/с.

Для того щоб вивести супутник на орбіту, SpaceX вирішила пожертвувати центральним прискорювачем. Обидва бічні прискорювачі ракети-носія успішно приземлилися на майданчиках у Флориді, тоді як центральний блок для економії пального вирішили не повертати на Землю.

Супутник був розгорнутий на орбіті приблизно через три з половиною години після старту.

Для SpaceX це була 250-та успішна місія.