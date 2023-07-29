МВС Німеччини повідомило про десятки своїх громадян, які воюють в Україні

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Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну з Німеччини на війну вирушили численні добровольці. Міністерство внутрішніх справ ФРН уперше надало дані про кількість своїх громадян, які воюють в Україні.

Про це з посиланням на відповідь МЗС Німеччини пише газета Welt am Sonntag.

Загалом ідеться про 61 людину. За даними відомства, ці люди мають «екстремістські погляди або звʼязок із політично вмотивованими кримінальними злочинами».

При цьому 39 громадян Німеччини підозрюють у тому, що вони залишили країну з наміром взяти участь у бойових діях. Із них 27 воюють на боці росії, 12 — на боці України. Раніше німецькі медіа повідомляли про колишніх вихідців із країн соцтабору з німецьким громадянством, які вступили до підрозділів російської армії.

Жодних конкретних фактів МВС поки що не надає.