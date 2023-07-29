Зеленський пояснив, чому ветував законопроєкт про фінансування музею Голодомору

Новини

Офіс президента / Telegram

Президент України напередодні ветував законопроєкт № 9437 про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Вже 29 липня зʼявився текст вето.

Володимир Зеленський пояснив свій крок тим, що насамперед треба ухвалювати рішення, що наближають перемогу України.

Нардеп Ярослав Железняк пояснює, що вето буває технічне (коли є потреба в правках) або повне (коли в цілому відхиляють закон). У цьому випадку — другий варіант. Тепер Раді треба набрати 300+ голосів, аби подолати вето.