Зеленський пояснив, чому ветував законопроєкт про фінансування музею Голодомору
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Офіс президента / Telegram
Президент України напередодні ветував законопроєкт № 9437 про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Вже 29 липня зʼявився текст вето.
Володимир Зеленський пояснив свій крок тим, що насамперед треба ухвалювати рішення, що наближають перемогу України.
Нардеп Ярослав Железняк пояснює, що вето буває технічне (коли є потреба в правках) або повне (коли в цілому відхиляють закон). У цьому випадку — другий варіант. Тепер Раді треба набрати 300+ голосів, аби подолати вето.
- 13 липня Верховна Рада підтримала виділення понад пів мільярда гривень на добудову музею Голодомору. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявляла, що «ініціатива не передбачає загального збільшення видатків державного бюджету на поточний рік».
- Раніше комітет із питань бюджету порекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт № 9437 щодо внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».