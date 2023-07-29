Сили оборони вже знищили 245 тисяч російських військових

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Сили оборони України знищили 390 російських окупантів, спалили 15 одиниць техніки та 11 артилерійських систем за минулу добу.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил вранці 29 липня.

Відтак командування оцінює втрати російського особового складу як 245 220 людей.

Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районі Кремінної та Марʼїнки, а ЗСУ просуваються в напрямку Мелітополя і Бердянська. За добу на фронті сталося 27 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни становлять:

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.