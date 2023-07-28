«Схеми»: «Слуга народу» Андрій Холодов у січні виїхав з країни і досі не повернувся

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Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми».

За даними журналістів, нардеп перебуває із сімʼєю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.

Востаннє Андрій Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. Того дня він виїхав через пункт пропуску «Порубне» (Чернівецька область, на кордоні з Румунією) на автомобілі Mercedes GLS 450.

Усього від початку повномасштабного вторгнення Андрій Холодов 12 разів виїжджав з України. За даними джерел «Схем», щонайменше в червні та липні 2022-го, а також травні й липні 2023 року він перебував на Кіпрі. Саме там, як раніше зʼясували «Схеми», родина Холодових володіє маєтком — поблизу узбережжя в місті Лімасол.

Холодов жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня 2023 року. За весь 2022 рік він брав участь у половині голосувань у сесійній залі (46,75% голосувань). При цьому він дистанційно відвідує засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де є чинним заступником голови, — підключається по відеозв’язку. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у 2023 році відпусток Холодову не надавали, відряджень за кордон не оформлювали.

Також журналісти зʼясували, що дружина Андрія Холодова Катерина Шаховська придбала частку в салоні краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні. Цю частку їй за €17,5 тисячі готівкою переуступив власник салону Валентин Згурський. У документі Катерина Шаховська за адресу вказала маєток в елітному районі Відня, який «Схеми» виявили у власності родини ще у 2019 році.