Зеленський ветував законопроєкт про виділення понад пів мільярда гривень на музей Голодомору

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Дмитро Вага / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт № 9437 про виділення додаткових 573,9 мільйона гривень на добудову Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачав внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».