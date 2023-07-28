Зеленський ветував законопроєкт про виділення понад пів мільярда гривень на музей Голодомору
- Автор:
- Ліза Бровко
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Дмитро Вага / «Бабель»
Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт № 9437 про виділення додаткових 573,9 мільйона гривень на добудову Національного музею Голодомору-геноциду.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Законопроєкт передбачав внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».
- 13 липня Верховна Рада підтримала виділення понад пів мільярда гривень на добудову музею Голодомору. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявляла, що «ініціатива не передбачає загального збільшення видатків державного бюджету на поточний рік».
- До цього комітет із питань бюджету порекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт № 9437 щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».