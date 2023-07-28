NASA запускає власний стримінговий сервіс із ефірами й серіалами. Усе буде безкоштовно

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Billy Brown / Flickr

Американське космічне агентство NASA анонсувало запуск стримінгової платформи — сервіс NASA+ розпочне роботу влітку цього року. Усе буде безкоштовно й без реклами.

Про йдеться у пресрелізі.

На платформі можна буде дивитися прямі трансляції агентства і серіали про космічні місії NASA. У планах також зйомки кількох оригінальних проєктів.

NASA+ зʼявиться на iOS, Android, сайті агентства і телеприставках Roku, Apple TV та Fire TV.

Космічне агентство США також розробляє оновлення сайту та мобільного застосунку, щоб обʼєднати інформацію про свої підрозділи, місії та дослідницькі проєкти.

Наразі користувачі можуть зайти на бета-версію сайту для попереднього перегляду. Посилання тут.