У Лондоні артдилерку оштрафували на £111 тисяч за втрату картини

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У Лондоні суддя зобовʼязав торговця мистецтвом Есперансу Корен виплатити £111 тисяч за зниклу картину мексиканського художника Боско Соді.

Про це повідомляє The Guardian.

Картину під назвою «Без назви в червоному» з потрісканою поверхнею створили за допомогою природного пігменту, тирси, деревної целюлози, натуральних волокон, води та клею. Полотно зникло у 2012 році після того, як Есперанса Корен позичила його для виставки.

Пізніше власники барселонської галереї Principal Art, якій належить картина, подала проти Корен позов на €100 тисяч (£85 700). За їхніми даними, дилерка пообіцяла купити полотно за €100 тисяч у 2013 році, але не заплатила, а пізніше сказала, що не знає, де перебуває твір.

«Я справді вважаю надзвичайним те, що підсудна [не має] жодних спогадів про місцезнаходження картини, де вона опинилася і з ким», — сказав суддя.

Суддя присудив Корен £86 500 фунтів стерлінгів відшкодування збитків, плюс £6 500 відсотків і £18 000 за витрати — загалом £111 000.