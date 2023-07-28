В Одесі в Будинку профспілок стався вибух. Є загиблий

Новини

В одеському Будинку профспілок пролунав вибух. Відомо, що загинула людина.

Про це пише поліція Одеської області.

Попередньо поліцейські встановили, що через необережне поводження граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення в Будинку профспілок. Реабілітолог загинув, а його клієнт отримав легку травму.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області.