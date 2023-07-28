Японія розширила санкції проти росії

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Від 9 серпня Японія розширює перелік автомобілів, які заборонено експортувати в росію.

Про це повідомляє видання Kyodo.

У квітні 2022 року Японія зупинила поставки в росію нових автомобілів преміум-класу вартістю понад 6 мільйонів єн ($43 тисячі), а тепер заборону розширять на нові та вживані автомобілі з бензиновими й дизельними двигунами обʼємом понад 1,9 літра і шини до них, а також на електричні та гібридні автівки.

У 2022 році вартість японського експорту до росії становила 603,9 мільярда єн — це на 30% менше, ніж у попередньому. Понад половину цієї суми отримано від продажу легкових автомобілів, більшість з яких були вживаними.