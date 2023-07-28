Як росіяни намагаються наступати на північному сході. Провідні світові медіа про війну 27 липня

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«Бабель»

Складний та повільний український контрнаступ змусив колумніста The Washington Post Джейсона Вілліка згадати фразу, яку в листопаді минулого року сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Тоді на тлі ейфорії через звільнення Харківщини та правобережної Херсонщини Міллі заявив, що не бачить, як Україна може звільнити всю свою територію воєнним шляхом, тому поки росія «повалена і лежить на лопатках, варто шукати можливостей для дипломатичного вирішення конфлікту». В Україні ці слова тоді сприйняли вкрай критично, а Білий дім від них відмежувався. Однак тепер, враховуючи, що до звільнення всіх українських територій майже так само далеко, як і минулого листопада, Віллік припускає, що дослухатися до слів Міллі було б резонно. Він наводить приклад Першої світової війни, коли ще в кінці грудня 1914 року ситуація на полі бою зайшла у глухий кут. Однак небажання лідерів європейських держав припинити бої призвело до того, що мільйон загиблих під кінець війни перетворився на 20 мільйонів. Віллік підсумовує свою колонку тим, що США мають чітко визначити, яке завершення війни для них є бажаним, і врахувати варіант, що абсолютної перемоги України може й не настати. Водночас Віллік прогнозує, що якщо поточний наступ ЗСУ не принесе значних результатів, Захід допомагатиме Україні готуватись до нового наступу в 2024-му, а далі ― до наступного. Це хоч і дорого, проте не надто болісно для українських союзників ані в політичному, ані у воєнному ключі.

Видання The New York Times опублікувало репортаж про бої на північно-східній ділянці фронту ― на Харківщині та Луганщині, де росіяни намагаються наступати. Там, між Куп’янськом та Кремінною, у деяких місцях обстріли не припиняються, кажуть українські військові. А лікарі, які досі тижнями майже не працювали з пораненими, тепер щодня мають багато таких викликів. Мета окупантів ― створити «зону безпеки» довкола Луганщини, вийшовши до річки Оскіл, і відсунути українців від Кремінної, що є важливим логістичним вузлом. Також росіяни не облишають планів захопити всю Донеччину, тому тиснуть у напрямку Лиману. Однак після кількох відвойованих завдяки значній перевазі в артилерії у ЗСУ позицій окупанти загрузли, а лінія фронту стабілізувалась, пише видання.

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