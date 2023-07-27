Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак готує позов через бодішеймінг

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Виконувачка обовʼязків гендиректора Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак готує позов до суду через цькування.

Про це вона заявила в ефірі «Радіо Свобода».

«Я принципово подаватиму до суду, бо розумію, що такі історії трапляються щодня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність, а просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоби він ніколи більше не повторився», — зазначила вона.

Напередодні юрист Клим Братківський написав у соцмережах, що Гасиджак «не може очолювати музей Голодомору через зовнішність». Натомість він запропонував поставити директором установи військового, який має досвід полону в російських окупантів. Пізніше Братківський видалив свій пост.

Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець засудив цькування Лесі Гасиджак через її зовнішність, а також зазначив, що «професійні якості та здібності» мають бути єдиними критеріями для оцінки кандидата на посаду очільника музею.