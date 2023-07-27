Туреччина оштрафувала шість стримінгових сервісів за контент з ЛГБТ. Серед них Netflix і Disney+

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Reuters / «Бабель»

Вища рада радіо і телебачення Туреччини (RTÜK) оштрафувала стримінгові сервіси Netflix, Disney+, Prime Video, Mubi, beIN Connect і BluTV за контент з ЛГБТ, який «суперечить суспільним і культурним цінностям та турецькій сімейній структурі».

Про це пише Turkish Minute.

На Netflix наклали адміністративний штраф за фільм під назвою «АННЕ+» та іспанський серіал «Еліта». Їхній вміст нібито «суперечить принципу збереження сімʼї».

Disney+ оштрафували тому, що четвертий епізод другого сезону серіалу «З любовʼю, Віктор» під назвою The Sex Cabin включав сцени, які «тривожили суспільство та суперечили моралі».

Рада також оштрафувала Prime Video через серіал «Сучасне кохання», Mubi — за фільми «Зимовий хлопець» і «Кімната в Римі», а BluTV — за серіал «Книга Квір» і фільм «Загублене шосе».

На додаток до штрафів рада також вирішила скликати представників стримінгових платформ до Анкари на зустріч у вересні, щоб обговорити «політику мовлення, повʼязану з делікатними питаннями, такими як структура турецької сімʼї, національні та духовні цінності й неподільна цілісність Туреччини».

ЛГБТ у Туреччині поза законом, тоді як гомофобія широко поширена. Тому весь контент, який показує представників цієї спільноти, часто стикається з державною цензурою або протестами.

Від жовтня 2022 року в Туреччині діє закон, який посилює контроль над інтернет-платформами, вимагаючи від компаній відповідати на запити щодо видалення контенту протягом 48 годин.