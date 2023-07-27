NYT: Британія дозволила підсанкційним олігархам витрачати кошти на хатніх робітниць і приватних кухарів

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Британський уряд дозволив російським підсанкційним олігархам витрачати сотні тисяч доларів на приватних кухарів, шоферів і хатніх працівниць, хоча їхні банківські рахунки заморожені.

Про це повідомляє газета The New York Times із посиланням на відповідні документи.

Гроші дозволяють витрачати через окремі ліцензії, які видає уряд. В окремих випадках олігархам дозволялося витрачати на життя понад мільйон доларів на рік. Торік Міністерство фінансів Великої Британії видало щонайменше 82 ліцензії, значна їх кількість перебуває на розгляді.

Згідно з документами, засновник Альфа Банку Михайло Фрідман отримав ліцензію на оплату послуг домашнього персоналу, що складається із 19 співробітників. За десять місяців сума виплат становила майже $400 тисяч. Також Фрідман отримував щомісячну допомогу в розмірі $9 тисяч для покриття «основних потреб своєї сімʼї». Його колишньому діловому партнеру Петру Авену дозволили щомісячну допомогу в розмірі $77 тисяч. Більшість йде охоронній компанії.

Ліцензії є частиною санкційних систем у всьому світі, зокрема у США. Але якщо Вашингтон зазвичай видає ліцензії з гуманітарних причин або для покриття основних витрат на проживання й оплату юридичних послуг, британські критерії ширші. У нещодавньому урядовому звіті йдеться, що ліцензії «видають для захисту індивідуальних потреб і потреб бізнесу у Великій Британії».