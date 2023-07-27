Рада підтримала в першому читанні відновлення е-декларування

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Струмковський Володимир / УНІАН

Верховна Рада зробила перший крок до відновлення е-декларування — 299 нардепів підтримали відповідний законопроєкт № 9354.

Головна новація законопроєкту полягає в тому, що декларації потрібно буде подавати не тільки за цей рік, але й за попередні (починаючи з 2021 року). Наразі воєнний стан дозволяє подавати е-декларації добровільно.

Якщо документ ухвалять у другому читанні, тоді:

відновиться обовʼязок подавати декларації в конкретні передбачені строки — 90 днів з дня набуття законом чинності, за винятком окремих військовослужбовців та осіб, які перебувають на постраждалих від російської агресії територіях;

відновляться всі перевірки з боку НАЗК;

відкриється реєстр декларацій з певними винятками. Зокрема, ідеться про приховування населених пунктів, що цілком виправдано, на відміну від приховування імен усіх членів сімей та третіх осіб — більшість з них були зазначені в минулих деклараціях;

відновляться спеціальні перевірки держслужбовців;

НАЗК забезпечуватиме декларантам доступ до інформації про них у державних реєстрах.

Transparency International Ukraine пише, що в цьому документі все ж є недоліки, які слід усунути до другого читання.

Зокрема, за загальним правилом декларанти не зобовʼязані вносити відомості про вартість майна, якщо у них немає правоустановчих документів, де вказана вартість. Створиться велика діра в питанні недекларування обʼєктів володіння або користування декларантом чи членами його сімʼї та ухилення декларантів від кримінальної відповідальності через нові положення про ринкову вартість таких обʼєктів.

Тобто загалом у судовому порядку буде складно довести прямий умисел порушників, коли декларант не має обтяжливого обовʼязку проводити будь-які оцінки вартості. Також є ризик того, що недоброчесні декларанти зможуть за хабарі отримувати експертні висновки про занижену ринкову вартість обʼєктів.

НАЗК позбавиться повноважень видавати розʼяснення щодо державного фінансування політичних партій, викривачів і декларування. У компетенції Агентства будуть лише розʼяснення, які стосуватимуться подарунків і конфлікту інтересів, а інші сфери треба буде пояснювати через «рекомендації», що може створити різну практику подання декларантами інформації.

У документі вказані занадто широкі винятки щодо членів сімей декларантів-військовослужбовців і людей, які перебувають на постраждалих від російської агресії територіях.

Ослабиться режим декларування через встановлення порогу в 183 календарні дні для декларування обʼєктів володіння чи користування. Раніше конкретна кількість днів не передбачалася, натомість значення мала половина звітного періоду.

У деклараціях чиновники зможуть не вказувати IBAN банківського рахунку. У Transparency International Ukraine зазначають, що загалом це позитивна норма, щоправда, парламенту доведеться додатково ухвалити окремий закон про створення на противагу цьому кроку Єдиного реєстру банківських рахунків.