Прокуратура Криму затримала пілота однієї з українських авіакомпаній, який працював на росію

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Прокуратура Криму спільно з правоохоронцями затримали колишнього диспетчера окупаційної «Кримаеронавігації», який працевлаштувався до однієї з українських авіакомпаній. Він незаконно переправляв людей з росії до окупованого Криму — чоловіку повідомили про підозру.

Як повідомили «Бабелю» у прокуратурі, ідеться про Коропа Миколу Сергійовича.

Під час обшуку правоохоронці виявили речі та документи, що підтверджують незаконну діяльність підозрюваного, зокрема паспорт громадянина рф.

Затриманому вже обрали запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави 214 720 гривень.

Дії підозрюваного кваліфікували як незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України) та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників (чч. 1, 3 ст. 436-2 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.