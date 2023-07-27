NASA планує запустити космічний корабель з ядерним двигуном до 2026 року. Навіщо?

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NASA і військові США планують запустити космічний корабель з ядерним двигуном на орбіту Землі наприкінці 2025 або на початку 2026 року.

Про це пише Space.com.

Проєкт DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations) має на меті випробувати в космосі ядерний тепловий двигун (NTP) — технологію, яка може стати революційною. Вона здатна допомогти досліджувати Марс і віддалені світи.

NASA хоче відправити на Марс астронавтів до кінця 2030-х або початку 2040-х років, вважаючи ядерні теплові двигуни ключовим проривом, який може зробити цю мету більш досяжною, скоротивши час подорожі до Червоної планети та назад.

Ядерні теплові ракети мають невеликі реактори поділу, які виділяють велику кількість тепла, розщеплюючи атоми. Тепло подається на пороховий газ, що розширюється і спрямовується в космос через сопло для створення тяги.

Космічний корабель відправиться на відносно високу орбіту навколо Землі — ймовірно, між 700 і 2 000 км. З такої висоти кораблю DRACO знадобиться принаймні 300 років, щоб впасти назад на Землю через опір атмосфери. Цього достатньо, щоб гарантувати, що все його ядерне паливо витратиться під час падіння.

Команда місії запустить ядерний двигун корабля DRACO лише після того, як він досягне орбіти. Під час запуску двигун буде оснащений «отруйним дротом» — шматком металу, який поглинає нейтрони, не даючи їм почати ланцюгову реакцію. Дріт діє так само, як стрижні в ядерних енергетичних реакторах на Землі.

Космічний корабель DRACO розроблять і побудують Lockheed Martin.