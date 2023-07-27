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Офіс генерального прокурора

У Донецькій області військкома і поліцейського викрили на хабарі. Їм повідомили про підозри за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані організували виготовлення підроблених документів про непридатність до військової служби. Вони займалися пошуком «клієнтів». Відтак поліцейський передавав персональні дані ухилянтів керівнику одного з районних військкоматів.

Після цього військком підробляв та видавав чоловікам тимчасові посвідчення військовозобовʼязаних і довідки військово-лікарської комісії. Такі «послуги» для трьох чоловіків коштували 57 тис. грн.