До Верховної Ради внесли законопроєкт про відновлення е-декларування. Що він передбачає

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Пресслужба НАЗК

Законопроєкт №9534 про відновлення електронних декларацій внесли на розгляд до Верховної Ради. Він передбачає, що декларації потрібно подавати не тільки за цей рік, а й за попередні.

Проєкт закону встановлює, що під час воєнного стану декларації будуть відкрито відображатися у Єдиному державному реєстрі декларацій, але без:

реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера паспорта громадянина України;

місця проживання;

дати народження фізичних осіб;

місцезнаходження об’єктів, які є в декларації;

номера рахунку в банківській чи іншій фінансовій установі;

відомості про населені пункти, де розташовані об’єкти, які зазначаються у декларації, або де розташоване місце фактичного проживання, зареєстроване місце проживання;

ПІБ всіх інших осіб зазначених у декларації, крім суб’єкта декларування.

Субʼєкти декларування матимуть доступ до відомостей про них та членів їхніх сімей з довідкових систем, реєстрів, банків даних.

Щодо військовослужбовців, то деякі з них стануть субʼєктами е-декларування. Серед них ті, хто:

несе службу на територіях, де ведуться активні бойові дії;

перебуває на тимчасово окупованих територіях;

бере безпосередню участь у бойових діях (військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань);

є співробітником органів, які ведуть розвідувальну та/або контррозвідувальну діяльність та безпосередньо беруть участь у проведенні розвідувальних заходів;

направлений до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Такі військові мають подати декларацію протягом 90 днів з дня:

визначення дати завершення бойових дій;

завершення тимчасової окупації для тимчасово окупованих територій, на яких вони перебували;

повернення до пункту постійної дислокації чи місця постійної роботи (крім ротації);

припинення або скасування воєнного стану.

Що стосується майна: уточнюється інформація про необхідність декларування об’єкта, який був у володінні. Його вказують в декларації, якщо людина ним володіла або користувалася не менше 183 календарних днів за звітний період та/або два місяці, що передували закінченню звітного періоду. Ще одна умова — ринкова вартість користування таким об’єктом (незалежно від того чи користування було платне або безоплатне) протягом відповідного періоду перевищує 50 прожиткових мінімумів (за 2022 рік це — 124 050 гривень).

Ще законопроєкт передбачає, що спецперевірки, які припинилися на час воєнного стану, поновляться. Разом з цим збільшаться строки декларування суттєвих змін у майновому стані.

Тим часом Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надаватиме розʼяснення лише щодо одержання неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.