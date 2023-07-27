У Скелястих горах США загинули троє відлюдників, які намагалися вижити поза цивілізацією

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У віддаленому кемпінгу в Скелястих горах США знайшли останки сестер Крістін і Ребекки Венс і 14-річного сина останньої. Минулого літа вони втекли від цивілізації і поселилися в горах.

Про це пише BBC.

Раніше родина Венс жила в Колорадо-Спрінгс. Родичка загиблих Тревала Хара розповіла, що Ребецці не подобалося, як розвивається світ, і вона хотіла «бути подалі від усіх» разом із Крістін і сином. Але сестри не мали досвіду виживання в дикій природі. Щоб здійснити свій задум, дивилися відео онлайн.

Турист виявив їхні сильно розкладені останки 9 липня в кемпінгу Голд-Крік у національному парку Ганнісон. Два тіла знайшли в наметі, а ще одне — зовні, на висоті близько 2 900 м.

Імовірно, відлюдники загинули від голоду і холоду взимку. Точну причину їхньої смерті ще не встановили — її оголосять після токсикологічних звітів. Схоже, вони намагалися побудувати притулок, але потім вирішили продовжити жити в наметі.

«Вони мали з собою багато літератури про виживання на природі, пошук їжі тощо. Але виглядало так, ніби вони [купили їх] в продуктовому магазині», — розповіли правоохоронці.