Уночі росіяни обстріляли Харківщину. Є руйнування, постраждалі й загибла

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Уночі проти 27 липня російські окупанти обстріляли Харківську область. Є руйнування житла, постраждали люди, а одна жінка загинула.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни скинули керовану авіабомбу КАБ-250 по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Вона впала поруч із 5-поверховим житловим будинком, через що в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкодився сусідній 9-поверховий будинок. У селищі загинула 74-річна жінка, постраждали жінки 35, 81 та 71 років та 74-річний чоловік, стан середньої тяжкості.

Ракету С-300 росіяни запустили в селище Великий Бурлук Купʼянського району, влучили в нежитлову будівлю — вона загорілася.

Загалом за добу окупанти обстрілювали з артилерії, мінометів та іншої зброї населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Купʼянського районів. Горіли ліси.

У селі Івашки Богодухівського району мінометний обстріл пошкодив будівлю ліцею, а в селі Перовське — обʼєкт критичної інфраструктури.