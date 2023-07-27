В Австралії вирішили провести евтаназію чорним дельфінам, що викинулися на пляж. Урятувати їх не вдалося

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Влада Західної Австралії вирішила провести евтаназію чорним дельфінам (гриндам), які раніше викинулися на пляж.

Про це пише CNN.

Ветеринари, експерти і 250 волонтерів близько двох діб намагалися відправити 45 дельфінів в океан. Але служба парків і дикої природи Західної Австралії заявила, що врятувати тварин не вдалося і вони повернулися на берег. Експерти вирішили, що евтаназія допоможе гриндам уникнути подальших страждань.

Представник Департаменту біорізноманіття Пітер Гартлі назвав це рішення одним із найважчих за його 34-річну карʼєру.

«Ми знаємо, що викидання дельфінів на мілину є природним явищем. Але ми добре вчинили, провівши цілий день у воді, щоб надати їм найкращі можливості [врятуватися]», — сказав Гартлі.

Чому чорні дельфіни викинулися на берег, все ще не відомо. Біологи припускають, що вони намагалися уникнути хижака, наприклад косатки. Гринди можуть загубитися, якщо підуть за дезорієнтованим членом групи.