Повітряні сили під час масованої атаки збили 36 ракет

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За 26 липня під час двох тривог Сили протиповітряної оборони знищили 36 повітряних цілей ворога:

3 крилаті ракети «Калібр»;

33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук.

За уточненою інформацією в обід було знищено не дві, а три крилаті ракети «Калібр».

Близько 17:00 росіяни атакували Україну з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

Зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

Крім того, близько 19:00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал» у напрямку Хмельницької області.

Інформація щодо наслідків пусків Х-47 «Кинджал» уточнюється.