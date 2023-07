Померла ірландська співачка Шинейд О’Коннор

Новини

Ірландська співачка Шинейд ОʼКоннор померла у віці 56 років. Про її смерть, причини якої не називають, повідомило ірландське видання The Irish Times.

8 січня 2022 року син ОʼКоннор — 17-річний Шейн — вчинив самогубство. За тиждень після його загибелі артистка намагалася накласти на себе руки.

Зараз у неї залишилося троє дітей.

Світову популярність співачці, яка випустила понад 10 альбомів і 30 синглів, приніс кавер на пісню Nothing Compares To You.

О’Коннор пішла зі сцени у 2003 році, оголосивши про намір присвятити себе вивченню теології. У 2017 році Шинейд зізналася, що страждає на біполярні розлади та має схильність до суїциду. У 2018 році вона прийняла іслам та змінила імʼя.