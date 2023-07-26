Відтепер жінки можуть самі визначати початок декретної відпустки — президент підписав закон

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Президент підписав законопроєкт № 9271, який дозволяє жінкам самим визначати початок декретної відпустки.

Також дні відпустки, передбачені законодавством до пологів, тепер можна перенести та використати частково або повністю після пологів (починаючи з дня народження дитини). Водночас загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів або 140 календарних днів при народження двох і більше дітей та в разі ускладнених пологів.

Подібний гнучкий підхід діє в Ірландії, Бельгії, Великій Британії, Німеччині, Швеції, Польщі, Данії тощо.

До цього тривалість відпустки у звʼязку з вагітністю та пологами становила 126 днів (70 календарних днів до пологів і 56 днів після). Жінки не мали можливості змінити дату початку такої відпустки та перенести невикористані дні на післяпологовий період.