Американського актора Кевіна Спейсі виправдали у справі про сексуальні домагання
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Wikimedia Commons
У Лондоні в Королівському суді району Саутерк присяжні виправдали голлівудського актора Кевіна Спейсі.
Про це повідомляє BBC.
Зі Спейсі зняли звинувачення в семи сексуальних домаганнях і двох інших сексуальних злочинах проти чотирьох чоловіків у період з 2004 до 2013 року, коли Спейсі працював художнім керівником у театрі The Old Vic у Лондоні. Він не визнав себе винним за жодним з пунктів звинувачення.
Кевін Спейсі — володар «Оскара», відомий театральний актор, зірка «Краси по-американськи» та «Карткового будинку», був креативним директором театру The Old Vic. Актор пообіцяв, що повернеться до Англії, щоб захистити себе й очистити своє імʼя.
- 21 жовтня 2022 року суд присяжних виправдав Спейсі у справі про домагання. Позов подав 50-річний актор Ентоні Репп, який знімався в телесеріалі «Зоряний шлях: Дискавері». За словами Реппа, у 1986-му, коли йому було 14 років, під час вечірки в будинку Спейсі на Мангеттені той схопив його за сідниці, а потім узяв на руки, поклав на ліжко і ліг зверху.
- У 2017 році звинувачення Реппа стали приводом для Спейсі публічно заявити, що він все життя був бісексуалом, а тепер віддає перевагу чоловікам. Згодом ще понад 10 людей звинуватили Спейсі в сексуальних домаганнях, через що його звільнили з «Карткового будинку» та вирізали всі сцени з ним із фільму «Усі гроші світу». Крім того, Міжнародна академія телевізійних наук і мистецтв вирішила не вручати Спейсі премію «Еммі» у 2017 році.