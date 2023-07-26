Американського актора Кевіна Спейсі виправдали у справі про сексуальні домагання

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У Лондоні в Королівському суді району Саутерк присяжні виправдали голлівудського актора Кевіна Спейсі.

Про це повідомляє BBC.

Зі Спейсі зняли звинувачення в семи сексуальних домаганнях і двох інших сексуальних злочинах проти чотирьох чоловіків у період з 2004 до 2013 року, коли Спейсі працював художнім керівником у театрі The Old Vic у Лондоні. Він не визнав себе винним за жодним з пунктів звинувачення.

Кевін Спейсі — володар «Оскара», відомий театральний актор, зірка «Краси по-американськи» та «Карткового будинку», був креативним директором театру The Old Vic. Актор пообіцяв, що повернеться до Англії, щоб захистити себе й очистити своє імʼя.