Нацполіція затримала працівників військкоматів, які створили схеми ухилення від призову

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У Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях Нацполіція затримала організаторів корупційних схем, які передбачали ухиляння від призову. Ними виявились працівники військкоматів.

Суми хабарів, які отримували фігуранти, коливалися від 9 тис. грн до $1 500.

На Волині заступник начальника одного з районних військкоматів вимагав у призовника $1 000.

Посадовець одного з районних військкоматів на Дніпропетровщині отримав $1 000 та 12 тис. грн за те, що пообіцяв «відтягнути час» призову на максимально можливий термін.

У Чернівецькій області викрили двох військовослужбовців на систематичному вимаганні хабарів за підготовку фіктивних документів для військовозобовʼязаних про непридатність до військової служби. Затримали фігуранта під час чергового «траншу» у 9 тис. грн.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрали запобіжні заходи.