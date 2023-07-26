Україна тестує FPV-дрони з використанням штучного інтелекту. Вони здатні вражати ціль після втрати звʼязку

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В Україні розробляють FPV-дрони-камікадзе, які вміють захоплювати ціль та переслідувати її до удару навіть після втрати каналу звʼязку з оператором.

Про це пише The Washington Post, пояснюючи, що технологія стала можливою завдяки застосуванню нового програмного забезпечення на основі ШІ, яке враховує електронні перешкоди, стабілізує безпілотник та утримує його на заздалегідь обраному обʼєкті.

Автор матеріалу побував на випробувальному полігоні, де бачив як оснащений бомбою дрон втратив звʼязок з оператором після включення засобів радіоелектронного придушення, але замість того щоб звалитися на землю, він «розігнався до цілі та знищив її».

Дрони наразі вважаються на фронті «розхідним матеріалом», а ця технологія дозволить підвищити ефективність використання безпілотників на війні.

Журналіст пише, що можливості ШІ допомагають дронам виконати місію, навіть якщо ціль рухається, «що є значним кроком уперед порівняно з наявними дронами, які відстежують конкретні координати».

Йдеться про розробку інженерів Twist Robotics. Якщо їхнє ноу-хау приживеться і буде досить дешевим, це може стати серйозним оновленням українського арсеналу FPV-дронів, припускає автор.

Крім того, відомо, що нове наведення дозволяє дронам FPV летіти у чітку ціль та коригувати траєкторію польоту з урахуванням фізичних особливостей перешкод.

WP пише, що таку технологію розробляє «все більша кількість українських компаній», поки великі військові держави борються з етикою дозволу використовувати машинний інтелект у бою.

За словами головного військового радника президента США генерала Марка Міллі, Пентагон вимагає, щоб люди залишалися ланкою у циклі ухвалення рішень стосовно враження цілей. Він закликав інші країни ухвалити ті самі стандарти.

Дмитро Ковальчук, співзасновник київського виробника дронів Warbirds of Ukraine, каже, що нова технологія наведення, як і раніше, вимагає, щоб ціль обирала людина-оператор, а дрон просто переслідує цю ціль попри всі нюанси.