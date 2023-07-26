На Венеційському кінофестивалі покажуть український фільм «Назавжди-назавжди»

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Світова премʼєра українського фільму режисерки Анни Бурячкової «Назавжди-назавжди» відбудеться на 80-му Венеційському кінофестивалі в конкурсній програмі Orizzonti Extra.

Про це пише Державне агентство України з питань кіно.

Фільм «Назавжди-назавжди» присвячений розгубленим, але непокірним підліткам кінця 90-х, які жили в постсоціалістичному Києві. Режисерське бачення представляє стрічку як пісню любові тим, хто добре засвоїв правило: «Якщо тебе ніхто не полюбить, ти не виживеш». У головних ролях — Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик, Дарʼя Жихарська.

«Назавжди-назавжди» — це історія про виживання та водночас — любов, це про сором, але і безтурботність, про свободу та залежність від свого тіла. Це про відчайдушність, ніжність, біль, насолоду та пошук себе та правильних рішень. А ще це фільм про юність тих, кому зараз за 30, тих, хто в новітні часи став найбільш пристрасним і відданим борцем за свободу», — пишуть у пресслужбі.

На стадіях розробки та виробництва «Назавжди-назавжди» отримав спеціальну відзнаку журі та нагороду Screen Brussels Co-Production Award на презентації Ukrainian Films Now на Marché du Film (на Festival de Cannes) та нагороду Литовського кіноцентру на Coming Soon Meeting Point (на Vilnius Kinopavasaris) у 2022 році.

Кінофестиваль у Венеції проходитиме з 30 серпня до 9 вересня.