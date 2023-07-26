Гітарист гурту Queen Браян Мей випустить 3D-атлас астероїда Бенну

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Гітарист групи Queen Браян Мей, який також є вченим-астрофізиком, разом із фахівцем з планетології Університету Аризони Данте Лауреттою випустить перший в історії повний тривимірний атлас астероїда. Він називатиметься «Бенну 3-D: Анатомія астероїда».

Про це пише The Guardian.

Книга буде заснована на зображеннях і даних місії NASA «Осіріс-Рекс». Вона стартувала в 2016 році і завершиться у вересні 2023 року. Космічний корабель доставить на Землю матеріали з поверхні астероїда Бенну.

Фотографія Бенну, що складається з 12 окремих зображень. Космічний корабель «Осіріс-Рекс» зібрав їх 2 грудня 2019 року. NASA

Бенну вважають одним із найнебезпечніших астероїдів для Землі, оскільки має високу ймовірність зіткнення з планетою наприкінці XXII століття. Місія «Осіріс-Рекс» покликана помʼякшити наслідки цієї події.

У новій книзі Браяна Мея та його колеги будуть раніше невідомі тривимірні зображення Бенну, а також аналіз того, що він може розповісти про походження життя. Книгу продаватимуть разом із стереоскопічним переглядачем Lite Owl, розробленим Меєм. Цей пристрій допоможе побачити зображення у тривимірній формі.