Генштаб: Сили оборони знищили 460 росіян і 22 артсистеми за добу. Яка ситуація на фронті

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На Лиманському напрямку російська армія безуспішно наступала південніше Діброви Луганської області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки східніше Ступочок та біля Диліївки. Також наступ відбито в районі Авдіївки. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Марʼїнки.

Українська авіація за минулу добу завдала девʼяти ударів по скупченнях окупантів, озброєння та військової техніки. Сили оборони знищили ворожий гелікоптер Ка-52, пʼять ударних дронів Shahed і два розвідувальних безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, сім артилерійських засобів, дві станції радіоелектронної боротьби і два зенітно-ракетних комплекси росіян.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 460 військових, три танки, пʼять бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи і три засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 243 680 росіян.