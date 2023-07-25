Microsoft створила джойстик TMNT Xbox із запахом піци

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Компанія Microsoft розробила спеціальні джойстики TMNT Xbox, які мають дифузор із запахом піци, що прикріплений до задньої частини у вигляді шматочка піци.

Про це повідомляє The Verge.

Усього існує чотири екземпляри й вони лише частина розіграшу. Аби їх виграти, треба ретвітнути повідомлення про розіграш з цього акаунту. Усі подробиці про розіграш Xbox тут.

TMNT Xbox — це частина маркетингу майбутнього фільму «Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів», який вийде на екрани 2 серпня.

Microsoft регулярно створює власні варіанти джостиків Xbox для розіграшів. Наприклад, був Xbox One X під маркою Jordan.