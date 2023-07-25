Європейська обсерваторія показала нове зображення хмари Хамелеона в інфрачервоному випромінюванні

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ESO/Meingast

Європейська південна обсерваторія (ESO) показала нове зображення великої області зореутворення — хмари Хамелеона. Вона найяскравіша в комплексі Хамелеона.

Про це пише пресслужба ESO.

Хмара Хамелеона, відома також як IC 2631, розташована приблизно в 522 світлових роках від Землі. Ця область складається із хмар пилу, які відбивають світло, що випромінюється від сусідніх зірок. Її зображення зробили за допомогою оглядового телескопа VISTA, який побачив хмару у видимому світлі та інфрачервоному випромінюванні.

ESO/Meingast

Туманність у центрі нового зображення освітлюється переважно зіркою під назвою HD 97300 — це одна з наймолодших, наймасивніших і найяскравіших зірок поміж своїх «сусідів». Її можна побачити в центрі правого поля в оточенні фіолетових міжзоряних хмар. Яскраві ділянки — міжзоряний газ і пил, що живляться молодими зірками, які ще формуються.