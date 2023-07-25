Президент підписав закон про «єАкциз». Він набуде чинності за три роки

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8287. Він передбачає запровадження електронної марки акцизного податку з 1 січня 2026 року.

Про це свідчить картка законопроєкту.

Закон дасть можливість відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача. А також дозволить контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари.

Електронна система обігу підакцизних товарів повинна забезпечити електронну взаємодію між державними органами та субʼєктами господарювання (підприємцями чи організаціями).

Кожен українець зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.