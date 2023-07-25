Генштаб: Минулої доби Сили оборони знищили 600 росіян і 89 одиниць ворожої техніки

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На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки росіян на північний захід від Оріхово-Василівки, на південь від Іванівського та на захід від Кліщіївки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони відбили наступ російських військ на околицях Первомайського, Красногорівки та Марʼїнки. Також ворог невдало наступав на околицях Рівнополя.

Сили оборони України продовжують наступати на напрямках Мелітополя і Бердянська, закріплюють позиції.

Минулої доби українська авіація вдарила по командному посту, по скупченнях російських військ і зенітно-ракетних системах ворога. Українські захисники перехопили три ворожі дрони Shahed.

Українські ракетно-артилерійські війська минулої доби уразили чотири командні пости, три засоби ППО, девʼять артилерійських систем і чотири станції радіоелектронної боротьби.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 600 військових, 12 танків, 13 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем і два засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 243 220 росіян.